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Дочери Алексея Кортнева появились на свет благодаря ЭКО

Шоу-бизнес
Дочери Алексея Кортнева появились на свет благодаря ЭКО
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 15 января. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что они с супругой столкнулись с трудностями при зачатии дочерей. Девочки появились на свет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Музыкант женат на бывшей гимнастке Амине Зариповой, с которой они воспитывают четверых общих детей. После рождения двоих сыновей жена Кортнева долго не могла забеременеть, поэтому супруги решились на ЭКО, рассказал певец в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Аксинья и Агафья — детишки, которые рождены в результате экстракорпорального оплодотворения, то есть дети из пробирки. Потому что, к сожалению, Амина уже не может сама забеременеть, нужно профессиональное врачебное вмешательство», — пояснил лидер «Несчастного случая».

Старшая дочь музыканта появилась на свет в 2011 году, а младшая родилась в ноябре 2021 года. По словам Кортнева, в случае со второй дочерью беременность далась гораздо сложнее, потому что после появление первой девочки прошло десять лет. Певец подчеркнул, что все эти годы они с женой предпринимали попытки забеременеть, но у них действительно ничего не получалось.

Ранее Алексей Кортнев посетил горнолыжный курорт «Губаха» в Прикамье. Лидер «Несчастного случая» поделился впечатлениями от поездки с подписчиками.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочери Алексея Кортнева появились на свет благодаря ЭКО
несчастный случай эко кортнев
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