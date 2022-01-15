Дочери Алексея Кортнева появились на свет благодаря ЭКО

Москва, 15 января. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что они с супругой столкнулись с трудностями при зачатии дочерей. Девочки появились на свет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Музыкант женат на бывшей гимнастке Амине Зариповой, с которой они воспитывают четверых общих детей. После рождения двоих сыновей жена Кортнева долго не могла забеременеть, поэтому супруги решились на ЭКО, рассказал певец в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Аксинья и Агафья — детишки, которые рождены в результате экстракорпорального оплодотворения, то есть дети из пробирки. Потому что, к сожалению, Амина уже не может сама забеременеть, нужно профессиональное врачебное вмешательство», — пояснил лидер «Несчастного случая».

Старшая дочь музыканта появилась на свет в 2011 году, а младшая родилась в ноябре 2021 года. По словам Кортнева, в случае со второй дочерью беременность далась гораздо сложнее, потому что после появление первой девочки прошло десять лет. Певец подчеркнул, что все эти годы они с женой предпринимали попытки забеременеть, но у них действительно ничего не получалось.

Ранее Алексей Кортнев посетил горнолыжный курорт «Губаха» в Прикамье. Лидер «Несчастного случая» поделился впечатлениями от поездки с подписчиками.