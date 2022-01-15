Живущая в особняке Бородина рассказала, сколько тратит на оплату коммунальных услуг

Москва, 15 января. Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина ответила на вопрос подписчиков в Instagram о стоимости коммунальных услуг в ее доме на Новорижском шоссе.

Бородина вместе с детьми живет в двухэтажном особняке в Московской области. Пользователи поинтересовались стоимостью коммунальных услуг для телеведущей.

«Вот только сейчас оплата пришла – 48 тысяч рублей. Правда, не знаю, зачем вам эта информация», — написала Бородина в Stories.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Бородина работает в Москве, поэтому ей приходится часто ездить в столицу. По словам телеведущей, на работу она добирается на автомобиле, за рулем которого находится личный водитель.

Летом прошлого года Бородина развелась с предпринимателем Курбаном Омаровым. Их общая дочь Теона осталась жить с матерью. Бывший муж обвинил телеведущую в изменах с его другом Трофимом Симищенко.

Эти заявления не понравились бизнесвумен Айзе Долматовой, она посоветовала Омарову обратиться к психологу. По ее мнению, все, что происходит вокруг бизнесмена и его новых отношений, выглядит как жалкая попытка заработать.