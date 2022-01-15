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Масштабный пожар произошел на химическом заводе в Нью-Джерси

Происшествия

Пожарные Нью-Джерси боролись с крупным возгоранием на территории завода по производству хлора. Пламя охватило 11 производственных помещений. Из-за выброса химикатов местных жителей призвали оставаться дома и закрыть все окна.

ЧП началось в 4:30 по московскому времени в американском штате Нью-Джерси. За считанные минуты огонь захватил практически весь производственный комплекс химического завода площадью 100 тысяч квадратных метров. Зарево от пожара можно было увидеть за несколько миль от места происшествия. Во время тушения пострадал один из пожарных. Он был ранен обломками и доставлен в больницу.

По сообщениям СМИ, в воздух поднялось ядовитое облако дыма, которое растянулось по окрестностям. Власти рекомендовали местным жителям соблюдать спокойствие и оставаться дома, закрыть все окна и двери. В настоящий момент департамент охраны окружающей среды штата «контролирует качество воздуха» для защиты здоровья населения.

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