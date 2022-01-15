Экс-глава Минюста Франции Тобира будет баллотироваться в президенты в апреле 2022 года

Париж, 15 января. Выборы президента Франции запланированы на апрель 2022 года. Экс-глава минюста страны Кристиан Тобира будет баллотироваться в лидеры государства.

Бывший министр сделала официальное заявление о своем участии в предстоящей процедуре во время митинга в Лионе. В случае избрания на пост президента Тобира намерена уделить особое внимание вопросам экологических проблем, социальной справедливости и поддержки молодежи.

«Французам нужно правительство, которое умеет вести диалог и умеет слушать. Именно поэтому я хочу бороться против разжигания ненависти и противостоять новым вызовам», — заявила бывший министр.

Ранее действующий лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос о своем участии в кампании. Он подчеркнул, что прояснит для себя лично эту тему и сообщит общественности, как только позволит эпидемиологическая обстановка в стране.