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Экс-глава Минюста Франции Тобира будет баллотироваться в президенты в апреле 2022 года

  /   Обновлено: 15 января 2022 15:34
Политика
Экс-глава Минюста Франции Тобира будет баллотироваться в президенты в апреле 2022 года
pixabay.com  /  edmondlafoto

Париж, 15 января. Выборы президента Франции запланированы на апрель 2022 года. Экс-глава минюста страны Кристиан Тобира будет баллотироваться в лидеры государства.

Бывший министр сделала официальное заявление о своем участии в предстоящей процедуре во время митинга в Лионе. В случае избрания на пост президента Тобира намерена уделить особое внимание вопросам экологических проблем, социальной справедливости и поддержки молодежи.

«Французам нужно правительство, которое умеет вести диалог и умеет слушать. Именно поэтому я хочу бороться против разжигания ненависти и противостоять новым вызовам», — заявила бывший министр.

Ранее действующий лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос о своем участии в кампании. Он подчеркнул, что прояснит для себя лично эту тему и сообщит общественности, как только позволит эпидемиологическая обстановка в стране.

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выборы президент франция тобира
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