Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 16:52
16:49
Происшествия
Волгоградские спасатели за ночь эвакуировали 35 человек с заметенной снегом трассы
16:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал пенсионера из США за изнасилование сыновей
16:47
Армия
Депутат Рады Вениславский: силы территориальной обороны Украины начали получать оружие
16:46
Политика
Жириновский допустил смерть Назарбаева после беспорядков в Казахстане
16:45
Общество
Китайское издание Sina перечислило полезные для гипертоников продукты
16:44
Общество
Забытое пророчество Распутина о «князьях из Запада и Востока» опубликовано в Сети
16:36
Весь мир
Битва за Эр-Рияд: как семья Аль Саудов боролась за власть на Аравийском полуострове
16:33
Общество
Актриса Лесли Грейс предстала в костюме Бэтгерл
16:33
Происшествия
Московский суд отправил в СИЗО пятого хакера группировки Revil
16:31
Общество
Ученые Чувашского госуниверситета изобрели прибор для сканирования сельхозземель
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк встретила день рождения в слезах

Шоу-бизнес
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк встретила день рождения в слезах
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 15 января. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк отметила 26-й день рождения. Девушка призналась, что праздник начался для нее со слез.

Заворотнюк-младшая делилась деталями своего дня рождения в Instagram Stories. По словам модели, плакать ее заставил возлюбленный, готовивший для нее сюрприз. Виновница торжества встретила торжественную дату в слезах.

«Меня сегодня долго не выпускали из комнаты, потому что молодой человек готовил сюрприз, и я уже успела прослезиться. В общем, такой замечательный день», — поделилась эмоциями дочь тяжелобольной актрисы.

Молодой человек девушки украсил для нее комнату шариками и цветами. Жених Заворотнюк-младшей подготовил для нее программу на целый день, поэтому после сюрприза пара отправилась на спа-процедуры. А вечером блогер и ее возлюбленный посетили один из элитных московских ресторанов с авторской кухней.

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк встретила день рождения в слезах
Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Неизвестно, виделась ли Анна Заворотнюк с матерью в свой день рождения. Девушка предпочитает не делиться информацией о звезде сериала «Моя прекрасная няня» с тех пор, как стало известно о болезни актрисы.

Зато недавно модель рассказала подписчикам о своем здоровье. Блогер заподозрила, что заболела COVID-19, причем во второй раз.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк встретила день рождения в слезах
день рождения заворотнюк знаменитости
Комментировать