Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк встретила день рождения в слезах

Москва, 15 января. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк отметила 26-й день рождения. Девушка призналась, что праздник начался для нее со слез.

Заворотнюк-младшая делилась деталями своего дня рождения в Instagram Stories. По словам модели, плакать ее заставил возлюбленный, готовивший для нее сюрприз. Виновница торжества встретила торжественную дату в слезах.

«Меня сегодня долго не выпускали из комнаты, потому что молодой человек готовил сюрприз, и я уже успела прослезиться. В общем, такой замечательный день», — поделилась эмоциями дочь тяжелобольной актрисы.

Молодой человек девушки украсил для нее комнату шариками и цветами. Жених Заворотнюк-младшей подготовил для нее программу на целый день, поэтому после сюрприза пара отправилась на спа-процедуры. А вечером блогер и ее возлюбленный посетили один из элитных московских ресторанов с авторской кухней.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Неизвестно, виделась ли Анна Заворотнюк с матерью в свой день рождения. Девушка предпочитает не делиться информацией о звезде сериала «Моя прекрасная няня» с тех пор, как стало известно о болезни актрисы.

Зато недавно модель рассказала подписчикам о своем здоровье. Блогер заподозрила, что заболела COVID-19, причем во второй раз.