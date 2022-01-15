Политолог Дудкин назвал единственное условие возвращения Порошенко на Украину

Киев, 15 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко, спешно покинувший страну в конце декабря, планирует вернуться на родину 17 января. Однако многие аналитики не верят в то, что политик действительно выполнит свое обещание.

Политолог Юрий Дудкин уверен, что Порошенко не просто так сбежал от представителей прокуратуры, которые попытались вручить ему повестку на допрос. Как считает эксперт, экс-глава государства просто побоялся, что рано или поздно ему придется ответить хотя бы по одному из множества уголовных дел, и это обернется для него серьезными проблемами.

«Он же дипломированный дипломат, он прекрасно понимал, что рано или поздно, даже если будут закрыты по нему еще 20 уголовных дел, все равно конкуренты на украинском политическом Олимпе не успокоятся, пока не посадят его за решетку или хотя бы не испортят ему нервы», — заявил аналитик в эфире канала UkrLive.

По словам Дудкина, Порошенко в срочном порядке отправился в Европу в надежде встретиться с американским представителем и получить от него некие гарантии неприкосновенности на Украине.

«Дело в том, что целью его бегства была встреча с официальным представителем США в Европе Майклом Карпентером. Кроме как на Соединенные Штаты, где у него есть колоссальное лобби и в Госдепартаменте, и в Конгрессе США, ему надеяться не на кого. О Байдене я не говорю, потому что Байден еще до выборов дистанцировался от Порошенко, так как с ним было связано слишком много скандалов», — объяснил политолог.

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Аналитик при этом отмечает, что если бы США и согласились защитить Петра Порошенко, то сделать это они могли бы только одним способом — оказав давление на Киев и украинские органы исполнительной власти, в очередной раз продемонстрировав полную подконтрольность Незалежной Вашингтону.

«Целью его поездки, этого бегства, было получение защиты у Соединенных Штатов. Чтобы через посольство США в очередной раз здесь на Украине было оказано давление на Генеральную прокуратуру и на администрацию президента, и Порошенко оставили бы в покое. Вот и все», — уверен Дудкин.

Политолог в то же время предполагает, что экс-президент, скорее всего, не смог заручиться поддержкой Запада, а потому вряд ли вернется на Украину в назначенный день.

«Если такой гарантии у Петра Порошенко нет, а мне почему-то кажется, что ее нет, хотя я могу ошибаться, то, безусловно, он сюда не вернется. Он придумает еще тысячу причин, как это все обставить так, чтобы выглядело презентабельно», — подчеркнул политолог Юрий Дудкин.

Известный политолог Дмитрий Корнейчук ранее раскрыл, как именно обедневшие украинцы могут помочь Владимиру Зеленскому одержать победу на следующих президентских выборах.