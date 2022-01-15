Власти США надеются урегулировать ситуацию на Украине с помощью дипломатии

Вашингтон, 15 января. Американская сторона рассчитывает на продолжение диалога с Россией. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в беседе с журналистами Financial Times.

Дипломат рассказала, что власти Соединенных Штатов надеются урегулировать ситуацию на Украине. Некоторые вопросы можно решить с помощью дипломатии, считает Нуланд.

«Мы считаем, что можем достичь деэскалации и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее Нуланд сообщила о намерении Вашингтона продолжить переговоры с Россией. Сейчас американская сторона работает над письменным ответом по гарантиям безопасности для Москвы.