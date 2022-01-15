Политолог Межевич назвал сближение России и Германии кошмаром США

Москва, 15 января. Американские власти обеспокоены на фоне усиления взаимоотношений между Россией и Германией, заявил политолог Николай Межевич.

В рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот» эксперт прокомментировал прошедшие переговоры по безопасности между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Белый дом опасается сближения России и ФРГ, поскольку эти связи могут поменять устройство европейского региона.

«На самом деле полного единства у американцев нет и не было по европейским вопросам... а тут вопрос о Германии, вопрос более сложный, эти отношения для Германии неприятные, но при большой необходимости ее стараются не обижать, потому что самый главный кошмар для Европы и Америки — улучшение отношений Германии и России... вот две экономики, которые бы могли поменять порядок в Европе, ну естественно, это американский кошмар», — отметил Межевич.

Немецкий политолог Александр Рар ранее указал на три громкие победы России в переговорах с США. По словам эксперта, одним из достижений Москвы стал сам факт проведения этих переговоров.