Москва, 15 января. Стелс-истребители ВВС США окажутся беспомощны против российских противовоздушных систем, поэтому в случае войны с Москвой Вашингтон неминуемо потерпит поражение, рассказал обозреватель Андрей Коц.

В своей статье для РИА Новости он обратил внимание, что американские эксперты признали неспособность Соединенных Штатов противостоять российской армии. Так, бывший американский морпех Скотт Купер в докладе рассказал о высоком боевом потенциале ВС РФ.

«Летчик убежден: бодаться с сухопутными войсками России лоб в лоб бесполезно», — заметил он.

При этом американский военный предположил, что ВВС США могли бы попробовать завоевать лидерство в воздухе в потенциальном сражении с ВС РФ. Основным козырем Пентагона Купер назвал стелс-истребители, в том числе F-22 и F-35, которые сложно обнаружить. Несмотря на это, бывший морпех усомнился, что они смогут противостоять российским зенитно-ракетным комплексам С-300, С-400 и С-500.

Аналитик Коц подтвердил опасения американского эксперта. Истребители ВВС США окажутся беспомощны против систем ПВО России, которые способны работать на ультракоротких волнах и обнаруживать любые, в том числе малозаметные цели.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты утратили господство в воздухе из-за российских истребителей Су-35. Статью на эту тему опубликовали журналисты The National Interest.