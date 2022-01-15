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Звезда «Черной пантеры» Летиша Райт вернулась к съемкам сиквела

  /   Обновлено: 15 января 2022 15:11
Общество
Звезда «Черной пантеры» Летиша Райт вернулась к съемкам сиквела
Global Look Press  /  Ik Aldama

Лос-Анджелес, 15 января. Британская актриса гайанского происхождения Летиша Райт полностью восстановилась после травмы, полученной на съемках второй части кинокомикса «Черная пантера».

Съемочная группа фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» снова вернулась к работе, которые были прерваны из-за инцидента с Райт, сообщает ВВС. Команда режиссера Райана Куглера снимает проект в Атланте.

Райт играет сестру Т’Чаллы по имени Шури, она станет главным действующим лицом в сиквеле. Премьера картины запланирована на ноябрь 2022 года.

В августе 2020 года скончался актер Чедвик Боузман. Несмотря на кончину исполнителя роли Т’Чаллы, продюсеры решили продолжить франшизу. В итоге авторы переписали сценарий под Летишу Райт и запустили производство.

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фильм черная пантера летиша райт
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