НАТО назвала энергополитику РФ в Европе «циничным манипулированием»

Брюссель, 15 января. Глава НАТО Йенс Столтенберг оценил политику России на энергорынке Европы.

Российская Федерация может заниматься «циничным манипулированием» в энергетическом сегменте Европейского союза, предположил генеральный секретарь Североатлантического альянса. Он написал об этом в Twitter.

Глава НАТО ранее поговорил по телефону с исполнительным директором Международного энергетического агентства. Известно, что Фатих Бироль обсудил со Столтенбергом роль Москвы в сложившихся на европейском энергорынке условиях.

«Мы обсуждали циничные российские манипуляции на энергетических рынках», — заявил генсек НАТО.

Руководитель Альянса поделился с исполнительным директором МЭА информацией о характере заседания Совета Россия — НАТО. Соответствующее мероприятие проходило 12 января в Брюсселе. Длительность встречи составила порядка четырех часов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее объяснил журналистам, по какой причине Кремль пришел к необходимости проведения прямых переговоров с Вашингтоном по поводу нерасширения НАТО на восток.