Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 15:20
15:20
Политика
Политолог Межевич назвал сближение России и Германии кошмаром США
15:18
Общество
Сотрудник ПАО «Россети Кубань» сообщил о ходе работ на электросетях в Сочи после снегопада
15:17
Происшествия
Зарезавший ребенка в Кисловодске мужчина оказался злостным должником
15:15
Происшествия
Убийца младенца из Кисловодска был судим за незаконный оборот оружия
15:12
Армия
Аналитик Коц: в США признали беспомощность стелс-истребителей против ПВО России
15:11
Общество
Звезда «Черной пантеры» Летиша Райт вернулась к съемкам сиквела
15:10
Общество
Вирусолог Чумаков допустил, что пандемия COVID-19 закончится в течение трех лет
15:09
Происшествия
Пропавшего по дороге в школу пятиклассника разыскивают в Набережных Челнах
15:09
Экономика
НАТО назвала энергополитику РФ в Европе «циничным манипулированием»
15:08
Общество
Вирусолог Альтштейн описал схему вакцинации при омикрон-штамме коронавируса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

НАТО назвала энергополитику РФ в Европе «циничным манипулированием»

  /   Обновлено: 15 января 2022 15:09
Экономика
НАТО назвала энергополитику РФ в Европе «циничным манипулированием»
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 15 января. Глава НАТО Йенс Столтенберг оценил политику России на энергорынке Европы.

Российская Федерация может заниматься «циничным манипулированием» в энергетическом сегменте Европейского союза, предположил генеральный секретарь Североатлантического альянса. Он написал об этом в Twitter.

Глава НАТО ранее поговорил по телефону с исполнительным директором Международного энергетического агентства. Известно, что Фатих Бироль обсудил со Столтенбергом роль Москвы в сложившихся на европейском энергорынке условиях.

«Мы обсуждали циничные российские манипуляции на энергетических рынках», — заявил генсек НАТО.

Руководитель Альянса поделился с исполнительным директором МЭА информацией о характере заседания Совета Россия — НАТО. Соответствующее мероприятие проходило 12 января в Брюсселе. Длительность встречи составила порядка четырех часов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее объяснил журналистам, по какой причине Кремль пришел к необходимости проведения прямых переговоров с Вашингтоном по поводу нерасширения НАТО на восток.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / НАТО назвала энергополитику РФ в Европе «циничным манипулированием»
россия евросоюз нато столтенберг мэа энергорынок бироль
Комментировать