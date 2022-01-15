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«Дженоа» объявил об уходе украинского тренера Андрея Шевченко

Спорт
«Дженоа» объявил об уходе украинского тренера Андрея Шевченко
Global Look Press  /  Michele Nucci/Keystone Press Agency

Генуя, 15 января. Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул пост наставника итальянского «Дженоа».

Пресс-служба «Дженоа» сообщила, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера команды спустя два месяца после назначения. Имя нового наставника генуэзцев пока не называлось.

Под руководством Шевченко «Дженоа» выиграл всего один матч. При этом в девяти играх чемпионата Италии с украинским тренером команда из Генуи не смогла одержать ни одной победы, потерпев шесть поражений. Контракт Шевченко с «Дженоа» был рассчитан до 2024 года. Стоит отметить, что в январе украинский специалист во второй раз за 12 дней заразился коронавирусом.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной России Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа». Его контракт с итальянской «Аталантой» действует до 2024 года.

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отставка увольнение шевченко дженоа чемпионат италии
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