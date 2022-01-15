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Теннисиста Джоковича вновь задержали и поместили в австралийский изолятор
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Теннисиста Джоковича вновь задержали и поместили в австралийский изолятор

Общество

Неприятности 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в Австралии продолжаются. Сербский теннисист помещен в гостиницу для мигрантов и ждет судебного слушания по поводу апелляции об аннулировании его австралийской визы. Власти пытаются выдворить Джоковича из страны в преддверии чемпионата Australian Open.

Звездный теннисист прибыл в иммиграционный изолятор в сопровождении колонны автомобилей. Кортеж встретили поклонники спортсмена, которые скандировали лозунги в его поддержку.

Напомним, Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января, после того как не смог предъявить медицинскую справку о вакцинации против коронавируса. Визу теннисиста аннулировали, после чего он обратился в федеральный суд и выиграл дело в отношении решения пограничной службы, однако в пятницу, 14 января виза спортсмена была аннулирована повторно. В настоящий момент имя Новака Джоковича по-прежнему значится в списке участников Australian Open.

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