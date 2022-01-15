Первый мэр Владимира Игорь Шамов скончался на 87-м году жизни

Владимир, 15 января. Первый глава администрации города Владимира и почетный гражданин областного центра Игорь Шамов ушел из жизни на 87-м году.

Причина смерти не сообщается. Прощальная церемония состоится 18 января в Городском дворце культуры.

Игорь Васильевич был назначен на должность председателя горисполкома в 1990 году. После он занял пост главы администрации Владимира. Шамов являлся членом Совета старейшин. Помимо этого, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Святого Владимира III степени.