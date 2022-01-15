Королевской семье Нидерландов запретили использовать «золотую карету»

Амстердам, 15 января. Королевская семья Нидерландов больше не будет использовать «золотую карету» в качестве средства передвижения на торжественных мероприятиях. Король Виллем-Александр считает, что этот транспорт прославляет колониальное прошлое страны.

Причиной такого решения стало изображение на дверцах кареты. На нем можно заметить темнокожих и азиатов, которые стоят на коленях перед белой женщиной — символом Нидерландов.

Транспорт не использовали с 2015 года, но теперь королевской семье официально запретили пользоваться «золотой каретой», поскольку она оскорбляет чувства многих людей.

«Простой запрет на исторические объекты и символы, безусловно, тоже не является решением проблемы. Нужны согласованные усилия, которые будут более проработанными и займут больше времени. Усилия, которые объединят нас, а не разделят. До тех пор, пока в Нидерландах живут люди, которые ежедневно испытывают боль от дискриминации, прошлое все равно будет бросать тень на нашу страну», — сказал король Виллем-Александр.

Владимир Корнилов ранее сообщил, что «золотая карета» короля расколола общество в Нидерландах.