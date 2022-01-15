Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 15:20
15:18
Общество
Сотрудник ПАО «Россети Кубань» сообщил о ходе работ на электросетях в Сочи после снегопада
15:17
Происшествия
Зарезавший ребенка в Кисловодске мужчина оказался злостным должником
15:15
Происшествия
Убийца младенца из Кисловодска был судим за незаконный оборот оружия
15:12
Армия
Аналитик Коц: в США признали беспомощность стелс-истребителей против ПВО России
15:11
Общество
Звезда «Черной пантеры» Летиша Райт вернулась к съемкам сиквела
15:10
Общество
Вирусолог Чумаков допустил, что пандемия COVID-19 закончится в течение трех лет
15:09
Происшествия
Пропавшего по дороге в школу пятиклассника разыскивают в Набережных Челнах
15:09
Экономика
НАТО назвала энергополитику РФ в Европе «циничным манипулированием»
15:08
Общество
Вирусолог Альтштейн описал схему вакцинации при омикрон-штамме коронавируса
15:08
Спорт
«Дженоа» объявил об уходе украинского тренера Андрея Шевченко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Королевской семье Нидерландов запретили использовать «золотую карету»

Политика
Королевской семье Нидерландов запретили использовать «золотую карету»
pixabay.com

Амстердам, 15 января. Королевская семья Нидерландов больше не будет использовать «золотую карету» в качестве средства передвижения на торжественных мероприятиях. Король Виллем-Александр считает, что этот транспорт прославляет колониальное прошлое страны.

Причиной такого решения стало изображение на дверцах кареты. На нем можно заметить темнокожих и азиатов, которые стоят на коленях перед белой женщиной — символом Нидерландов.

Транспорт не использовали с 2015 года, но теперь королевской семье официально запретили пользоваться «золотой каретой», поскольку она оскорбляет чувства многих людей.

«Простой запрет на исторические объекты и символы, безусловно, тоже не является решением проблемы. Нужны согласованные усилия, которые будут более проработанными и займут больше времени. Усилия, которые объединят нас, а не разделят. До тех пор, пока в Нидерландах живут люди, которые ежедневно испытывают боль от дискриминации, прошлое все равно будет бросать тень на нашу страну», — сказал король Виллем-Александр.

Владимир Корнилов ранее сообщил, что «золотая карета» короля расколола общество в Нидерландах.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Королевской семье Нидерландов запретили использовать «золотую карету»
нидерланды король золотая карета
Комментировать