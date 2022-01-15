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«Придушу без единого удара»: артист Джигурда готов к поединку с актрисой Берковой
Шоу-бизнес
«Придушу без единого удара»: артист Джигурда готов к поединку с актрисой Берковой
Федеральное агентство новостей  /  Pr Scr youtube.com / Чикен Карри / Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда готов встретиться в октагоне со звездой фильмов для взрослых Еленой Берковой. Об этом в беседе с ФАН заявил сам артист.

Как сообщили СМИ, после победы в октагоне над блогером Иришкой Чики-Пики актриса Беркова заявила о готовности вызвать на бой даже Никиту Джигурду.

«Разве что в качестве шоу — показать, как можно победить женщину, не ударив ее: в объятиях придушить, в хорошем смысле этого слова. Впрочем, это из разряда фэнтези. На мой взгляд, такая схватка невозможна. Но Лена правильно мыслит, в плане громкости заявления», — сказал актер.

Никита Джигурда также оценил желание Елены Берковой вызвать на поединок и балерину Анастасию Волочкову.

«Что касается Насти — это невозможно, поскольку она — натура тонкая, хрупкая. И вообще, она достигла тех вершин, которые мало кто достиг. Я имею в виду тот период, когда она была примой-балериной Большого театра, она сохраняет себя в форме. Я наперед говорю: ни о каком поединке Берковой и Волочковой речи быть не может. Это из другого разряда», — пояснил собеседник ФАН.

Придушу без единого удара: артист Джигурда готов к поединку с актрисой Берковой
Prt Scr youtube.com / Super

Кроме того, он рассказал о своем личном отношении к звезде фильмов для взрослых.

«Лена Беркова — смелая девчонка. Я давно с ней знаком. Мы вместе снимались в комедии «Что творят мужчины! 2». Хайповать Ленуська умеет», — отметил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН заявил, что, несмотря на боль от прошлых боев, он готов проводить новые схватки с достойными претендентами. По его словам, в марте этого года ему предстоит матч-реванш с бодибилдером Александром Шпаком.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Придушу без единого удара»: артист Джигурда готов к поединку с актрисой Берковой
джигурда волочкова беркова
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