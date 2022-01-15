ВСУ дважды за сутки открывали огонь из минометов по территории ДНР

Донецк, 15 января. Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки дважды открывали огонь по территории ДНР. Об обстреле сообщили представители республики в СЦКК.

Под огнем оказались поселки Спартак и Новоласпа. Обстрел вели из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

«Общее количество примененных боеприпасов — шесть единиц», — сообщили представители Донецкой Народной Республики.

Рост напряженности в ДНР и ЛНР отметили с 9 января, когда украинские военные начали стрелковые провокации, несмотря на действующие в Донбассе дополнительные меры по обеспечению перемирия. Соглашения вступили в силу в 2020 году, однако ВСУ регулярно пренебрегают введенным режимом прекращения огня.

Обстрелу также подверглась соседняя Луганская Народная Республика, где украинские военные вели огонь по населенному пункту Донецкое из минометов, во время которого погиб сотрудник Народной милиции.