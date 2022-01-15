Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан заявил о готовности лететь в космос на российском корабле

Лондон, 15 января. Лидер британской электронной группы Depeche Mode Дейв Гаан признался, что готов полететь в космос. Музыкант отдал бы предпочтение российскому кораблю для такого путешествия.

Певец заявил о готовности отправиться в космос в качестве туриста. Однако Гаан рассказал в интервью РЕН ТВ, что не хочет лететь на любом корабле.

«Это мог бы быть российский корабль», — отметил фронтмен Depeche Mode.

По словам продюсера Ричи Мачина, они с музыкантом точно не стали бы выбирать для полета аппарат британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, поскольку его самолеты «ужасны». Гаан добавил, что лично видел корабль основателя Amazon Джеффа Безоса, поэтому ему он тоже никогда не отдас предпочтение.

В интервью музыкант также затронул тему религии, объяснив, почему он принял греческое православие. Певец сделал это ради женитьбы на гречанке.