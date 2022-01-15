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Екатерина Волкова часто плакала из-за приклеившегося к ней образа из сериала «Воронины»

Шоу-бизнес
Екатерина Волкова часто плакала из-за приклеившегося к ней образа из сериала «Воронины»
instagram.com  /  @volkovihome

Москва, 15 января. Актриса Екатерина Волкова получила известность благодаря сериалу «Воронины». Она сыграла домохозяйку Веру, но от этого образа артистке было непросто избавиться.

«Воронины» — российская адаптация ситкома «Все любят Рэймонда». Проект транслировался с ноября 2009 года по октябрь 2019 года на канале СТС. С февраля 2020 года сериал показывают с первого сезона на телеканале «Че!».

Спустя десять лет работы в телешоу Волкова поняла, что увязла в одном амплуа. По словам актрисы, теперь на ней и ее коллегах стоит «клеймо "Ворониных"».

«Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают, говорят, что типаж не подходит. Бывает, что путают с другой актрисой Екатериной Волковой. Иногда все это так накапливается, и я плачу в ванной. Работы нет», — делилась Волкова в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова.

Актриса в апреле 2010 года вышла замуж за Андрея Карпова, через год у пары родилась дочь, которую назвали Елизаветой. В последние годы Волкова стала играть в столичных театрах. Она также снимается в сериалах.

Ранее сообщалось, что Анастасия Макеева потеряла голос во время выступления на сцене Театра Моссовета. По мнению звезды, это произошло из-за накопившейся усталости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Екатерина Волкова часто плакала из-за приклеившегося к ней образа из сериала «Воронины»
актриса волкова воронины
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