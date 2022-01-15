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Власти могут перенести инвестиционный форум в Сочи из-за коронавируса

Экономика
Власти могут перенести инвестиционный форум в Сочи из-за коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 января. Российские власти могут перенести проведение инвестиционного форума в Сочи из-за распространения коронавируса, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из министерств.

По данным издания, информацией о возможном переносе форума обладают и в двух крупных банках. При этом официального подтверждения отмены мероприятий, запланированных на 17-19 февраля, пока нет.

Инвестиционный форум в Сочи проводится с 2007 года. С 2016 года он называется Российский инвестиционный форум. В 2020-2021 годах форум не проводился из-за коронавируса.

В декабре 2021 года о переносе сообщили организаторы Всемирного экономического форума в Давосе. По предварительной информации, ВЭФ может быть проведен этим летом.

Оперштаб ранее сообщил о 27 179 новых случаев коронавируса в России. За последние сутки на территории страны зарегистрировано 723 летальных исхода среди больных COVID-19. Как накануне отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, человек, подхвативший штамм «Омикрон», становится распространителем заболевания уже в первые сутки.

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