Лукашенко заявил о готовности миротворцев ОДКБ защищать суверенитет стран

Минск, 15 января. Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане наглядно продемонстрировала готовности военнослужащих этих стран совместно защищать суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам главы республики, миротворческие силы ОДКБ способны оперативно и эффективно выполнять любые задачи.

«Совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армий государств — членов ОДКБ к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости наших стран как главного условия национальной безопасности», — отметил лидер на встрече с миротворцами.

Александр Лукашенко до этого рассказал, что миротворческая операция ОДКБ была разработана двумя президентами — России и Белоруссии — за один час.