Солист Depeche Mode принял православие, чтобы жениться на гречанке

Лондон, 15 января. Фронтмен электронной британской группы Depeche Mode Дейв Гаан назвал причину, по которой он принял греческое православие. Музыкант был вынужден сделать это ради возлюбленной.

По словам Гаана, принятие православия было не совсем его добровольным решением. Певец объяснил в интервью «Известиям», что ему пришлось креститься из-за женитьбы на гречанке.

«И для того, чтобы венчаться в церкви, мне нужно было принять греческое православие. Был священник, все каноны были соблюдены», — уточнил солист Depeche Mode.

Фронтмену группы задали вопрос, посещал ли он православные храмы, и доводилось ли ему бывать в русских церквях. Гаан ответил, что любит ходить в православные храмы, но не ради церковного культа, поскольку сейчас его нельзя назвать религиозным человеком.

Вокалист Depeche Mode также рассказал в интервью о своем сольном альбоме. Пластинка, получившая название Imposter, открыла в музыканте «новые чакры».