Россиян в феврале ждет индексация сразу нескольких пособий

Москва, 15 января. Ряд социальных нововведений ожидает российских граждан в следующем месяце, пишет «Московский Комсомолец».

Аналитики рассказали в интервью изданию, какие именно выплаты вырастут в феврале и каким будет их размер, а также для кого предназначаются повышенные пособия.

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону еще в декабре, материнский капитал в России теперь будут индексировать не по прогнозной инфляции, а по ее фактическому уровню. Данные изменения вступают в силу 1 февраля. В настоящее время размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 882 рубля. Выплата на второго ребенка достигает 639 432 рублей.

«С 1 февраля 2022 года маткапитал проиндексируют на 8,4%, то есть на уровень официальной инфляции по Росстату. Таким образом, например, размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля с учетом индексации по фактической инфляции составит 524,5 тыс. руб., увеличившись на 40,6 тыс. руб. Это очень неплохая прибавка», — подчеркивает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Помимо этого, в феврале вырастет в объеме минимальное пособие по уходу за ребенком, возраст которого не превышает полутора лет. Сейчас выплата составляет 7083 рубля. Ожидается, что ее повысят на 5,8%, до 7493 рублей. Увеличивается и единовременное пособие при рождении ребенка. Новый размер соцподдержки достигнет 19 981 рубля против 18 886 рублей ранее.

Также после индексации изменится размер единовременной выплаты сотруднику предприятия из-за утраты трудоспособности по причине профессионального заболевания или несчастного случая на производстве. Пособие увеличивают до 114 899 рублей. Максимальная ежемесячная выплата составит 88 346 рублей. Пенсионный фонд России повышает размер выплат на погребение, которые предоставляются родственникам погибшего пенсионера.