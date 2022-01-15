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Бероев призвал россиян молиться за госпитализированного Леонида Куравлева

Общество
Бероев призвал россиян молиться за госпитализированного Леонида Куравлева
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 15 января. Егор Бероев выразил опасения за здоровье госпитализированного народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, известного по комедиям советских режиссеров Леонида Гайдая и Георгия Данелии.

По словам Бероева, ему повезло работать с Куравлевым в фильме «Железнодорожный романс». Он поделился кадрами из картины режиссера Ивана Соловова.

«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер!» — написал Бероев.

Бероев призвал россиян молиться за госпитализированного Леонида Куравлева
Pr Scr instagram.com / @egorberoev

В комментариях под этим постом пользователи пожелали Куравлеву поскорее выкарабкаться. Они заметили, что за любимого актера будет молиться вся страна.

«Нас — людей, которые так любят этого актера, очень много, и если каждый искренне попросит у Господа здоровья, он выздоровеет»;

«Любимейший актер нашей семьи! Тысячу раз здоровья, моральных сил, тепла в сердце!» — отреагировали фолловеры.

Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке в начале января. У него выявили признаки пневмонии, результат теста на коронавирус был отрицательным.

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больница куравлев бероев
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