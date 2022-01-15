Бероев призвал россиян молиться за госпитализированного Леонида Куравлева

Москва, 15 января. Егор Бероев выразил опасения за здоровье госпитализированного народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, известного по комедиям советских режиссеров Леонида Гайдая и Георгия Данелии.

По словам Бероева, ему повезло работать с Куравлевым в фильме «Железнодорожный романс». Он поделился кадрами из картины режиссера Ивана Соловова.

«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер!» — написал Бероев.

Pr Scr instagram.com / @egorberoev

В комментариях под этим постом пользователи пожелали Куравлеву поскорее выкарабкаться. Они заметили, что за любимого актера будет молиться вся страна.

«Нас — людей, которые так любят этого актера, очень много, и если каждый искренне попросит у Господа здоровья, он выздоровеет»; «Любимейший актер нашей семьи! Тысячу раз здоровья, моральных сил, тепла в сердце!» — отреагировали фолловеры.

Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке в начале января. У него выявили признаки пневмонии, результат теста на коронавирус был отрицательным.