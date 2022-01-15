Нуланд заявила о работе США над письменным ответом для России по гарантиям безопасности

Вашингтон, 15 января. Соединенные Штаты намерены продолжить диалог с Россией после прошедших переговоров. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По словам американского дипломата, Вашингтон работает над письменным ответом для Москвы по гарантиям безопасности.

Виктория Нуланд в то же время отметила, что представители США и России на переговорах услышали друг друга, но толком не начинали серьезную дискуссию.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее прокомментировал контакты между Белым домом и Кремлем. По его словам, Вашингтон и НАТО готовы продолжить диалог с российской стороной.