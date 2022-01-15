Жители Сахалина наслаждаются накрывшими остров мощнейшими метелями

Такого снегопада давно не видели жители Сахалина. Всего за пару дней в регионе выпало более трети средней месячной нормы осадков: везде сугробы по пояс, а машины и дворы домов буквально погребены под белым пухом.

Но местные жители не падают духом и получают удовольствие от всего, что происходит вокруг: люди роют норы и сооружают крепости, а также ныряют в снег прямо из окон своих домов.

«В магазин через тоннель будем ходить», — говорит один из жителей острова.

Однако последствия циклона оставили без света около 25 тысяч человек. Штормовое предупреждение продолжает действовать в 12 районах Сахалина и Курильских островов, а синоптики прогнозируют новую непогоду, которая уже надвигается в регион.