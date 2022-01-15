Путин и Лукашенко за час разработали операцию ОДКБ в Казахстане

Минск, 15 января. Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Белоруссии. Информацией об этом поделился сам белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам главы государства, вся операция, включая ее детали, была разработана в течение часа.

«Я скажу больше, без хвастовства: вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Белоруссии — в течение одного часа», — сообщил Лукашенко на встрече с миротворцами.

Белорусский лидер до этого заявил, что организаторы беспорядков на территории Казахстана хотели ослабить Россию.