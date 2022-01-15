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Российский теннисист Карацев стал победителем турнира ATP в Сиднее

Спорт
Российский теннисист Карацев стал победителем турнира ATP в Сиднее
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сидней, 15 января. Россиянин Аслан Карацев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Австралии.

Аслан Карацев со счетом 6:3, 6:3 обыграл британца Энди Маррея в финале турнира категории ATP-500 в Сиднее. Встреча россиянина с 15-й ракеткой мира, проходившая на «Кен Роузволл Арене», продолжалась 1 час 32 минуты. За это время Карацев четырежды подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил одну двойную ошибку. Российский теннисист, являющийся серебряным призером токийской Олимпиады в миксте, выиграл третий турнир ATP в одиночном разряде.

Ранее первую ракетку мира Новака Джоковича перевели в специальный отель для мигрантов в Австралии. Завтра пройдет судебное слушание по его делу о незаконном въезде в страну.

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спорт теннис atp Карацев
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