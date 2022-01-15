Подписчики высмеяли Анну Хилькевич за фото в растянутом купальнике у туалета

Москва, 15 января. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич удивила поклонников странным снимком с отдыха. Актриса сфотографировалась в купальнике, который смотрится растянутым.

Знаменитость отправилась с семьей на отдых в Доминиканскую Республику. Хилькевич опубликовала фото, сделанное в жарких краях, на своей странице в Instagram. На нем артистка позирует в купальнике серо-синего цвета у деревянной стены.

«Сеньорита Анос выбрала себе длительный зимний отдых с детьми. Оксюморон», — подписала кадр звезда.

Pr Scr instagram.com / @annakhilkevich

Однако подписчиков актрисы озадачило ее фото из Доминиканы. Пользователей соцсети удивило, что Хилькевич выбрала для снимка растянутый купальник, который совсем не украшает ее фигуру. Кроме того, знаменитость высмеяли за локацию, в которой был сделан кадр. Поклонники легко разгадали по надписи за спиной артистки, что она сфотографировалась у туалета.

«Сеньорита Аньос, вы только никому не говорите, что «баньос» — это туалет по-испански»; «Какой-то странный купальник. И бюст, и плавки сзади торчат»; «Трусики не по размеру»; «Что с купальником-то? У меня у бабушки лучше»; «Странная локация для фото — туалет», — написали комментаторы.

Ранее Анна Хилькевич удивила поклонников смелым нарядом для дня рождения дочери. Актриса пришла на детский праздник в корсете и ботфортах.