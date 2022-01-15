Власти ЛНР сообщили об обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ

Луганск, 15 января. Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о нарушении режима прекращения огня, допущенное украинской стороной. Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Донецкий.

Украинские военные обстреляли поселок Донецкий из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. Об этом в субботу сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — указали в ЛНР.

С июля 2020 года на территории Донбасса вступили в силу дополнительные соглашения по обеспечению перемирия, они ввели полный запрет на ведение огня, разведки, инженерных работ и размещение бронетехники. Однако ВСУ пренебрегают всеми перечисленными пунктами. Несколько дней назад украинские военные четырежды за сутки открывали огонь из минометов по населенным пунктам Молодежное, Калиновка и Голубовское.