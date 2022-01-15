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Ливийский парламент обсудит 17 января формирование нового правительства

Весь мир
Ливийский парламент обсудит 17 января формирование нового правительства
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 15 января. Член Палаты представителей Ливии Абдель Монейм аль-Арфи сообщил, что запланированное на понедельник заседание парламента станет решающим в вопросе формирования нового кабинета министров.

По словам депутата, необходимость такого шага связана с тем, что срок полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой истек еще 24 декабря прошлого года, то есть в день несостоявшихся общенациональных выборов в стране.

Аль-Арфи объяснил, что планируется создать новый кабинет в уменьшенном составе, в задачи которого войдет проведение выборов с четким временным графиком.

«Никаких последствий, вытекающих из смены правительства, не ожидается. Нам достаточно поведения Дабибы и его критики в отношении министерства здравоохранения, хотя он сам несет ответственность, будучи премьер-министром», — добавил депутат.

По его словам, судьба выделенных ведомству бюджетных средств неизвестна. Возможно, они потрачены впустую. Двумя днями ранее глава ПНЕ заявил, что министерство здравоохранения переживает состояние хаоса, сектор страдает от ухудшения качества услуг и явлений коррупции, а представители администрации не желают покидать свои места. Смена правительства, по словам Аль-Арфи, является возможностью сохранить то, что осталось от 90 млрд, потраченных неизвестно куда.

«Незаметно никаких достижений, которых добилось правительство», — заявил политик.

Он добавил, что ливийский парламент не цепляется за власть, однако депутаты, которые выразили доверие ПНЕ, вправе уволить его главу Дабибу.

«Мы хотим передать власть выборным органам, которые действуют на прочной основе и четкой конституционной базе», — отметил Аль-Арфи.

Депутат подчеркнул, что Палата представителей ждет отчета комитета по дорожной карте, который провел ряд консультаций с различными институтами. Аль-Арфи выразил оптимизм, что результаты работы парламентской группы приведут к верным решениям.

«Вмешательство Уильямс только помогло нам растянуть кризис. От нее слышны одни заявления, а конкретных шагов на местах не наблюдается», — добавил депутат.

Специальный советник генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, назначенная вскоре после отставки главы МООНПЛ Яна Кубиша в ноябре 2021 года, подвергается все большей критике со стороны ливийской общественности. Многие национальные деятели именно на нее возлагают ответственность за провал выборов в стране.

Правительство же национального единства, лишившись доверия со стороны парламента еще в сентябре, постепенно потеряло авторитет и в глазах простого населения. Во многом способствовал этому сам глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба, который не раз нарушал ливийское законодательство с целью приобретения личной выгоды.

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