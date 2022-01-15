Петербург теряет туристов: ситуация с уборкой снега и мусора сказалась на имидже города

В эти новогодние праздники в Санкт-Петербург приехало меньше туристов, чем в предыдущие годы. Об этом в беседе с ФАН рассказала директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская.

Комментируя мнение ряда экспертов, что Петербург теряет статус культурной и спортивной столицы России, собеседница издания указала на снижение турпотока в Северную столицу в последнее время.

«В новогодние праздники туристы посетили наш город. По сравнению с прошлым годом в этот раз их, наверное, было несколько меньше. Безусловно, для гостей города и его жителей неубранный снег — проблема», — сообщила директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии.

Екатерина Шадская также отметила, что гостей Северной столицы сильно разочаровало состояние улиц нашего города.

«Проблема уборки города действительно актуальна и для основных мест, где были туристы. Конечно, это было неприятно. Тротуары — просто каток», — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, она добавила, что ситуацию для туристов осложняет и отсутствие единой политики в городе в отношении ПЦР-тестов.

«Имиджу нашего города нанесен урон. Такая ситуация с ПЦР-тестами для иностранцев везде, не только в Санкт-Петербурге. Это проблема общая, ее надо решать. […] Возможность высказать свои проблемы властям города есть. С той стороны попытка решить их тоже есть, но, к сожалению, не всегда все получается», — сказала эксперт.

Ранее актер Андрей Ургант в беседе с ФАН выразил сожаление в связи с тем, что Санкт-Петербург теряет статус культурной и спортивной столицы России. По его словам, сложившаяся в городе ситуация может привести к волнениям в обществе.