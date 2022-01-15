Журналист Подоляка: «Калибры» на Кубе могут послужить ответом на расширение НАТО

Москва, 15 января. Россия может ответить на расширение НАТО на восток ракетами «Калибр», размещенными на Кубе. Об этом заявил журналист Юрий Подоляка.

Недавние переговоры МИД РФ и Североатлантического альянса не увенчались большим успехом и новыми договоренностями. По итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью каналу RTVI заявил, что не может исключить размещение военной инфраструктуры ВС РФ в Венесуэле и на Кубе.

Журналист Юрий Подоляка в своем YouTube-канале подчеркнул, что появление ракет «Калибр» на Кубе покажет Соединенным Штатам, как неуютно от соседства с вооружениями оппонента. Эксперт предложил разместить на острове «сюрприз для США» в виде модификаций «Калибров», замаскированных под коммерческий контейнер.

«Подлетное время с Кубы до Майами — менее пяти минут. Отразить подобный удар американцам с их нынешней системой безопасности просто невозможно», — объяснил Подоляка.

Другим сюрпризом для Пентагона может стать продажа Кубе ракетных комплексов «Искандер», другими покупателями могут стать Мексика и Никарагуа. Подобный «латиноамериканский альянс» может послужить ответом на втягивание Украины в состав НАТО.

Белорусский политолог Всеволод Шимов в свою очередь предложил России противопоставить Альянсу ОДКБ, преобразованный в мощный военно-политический союз.