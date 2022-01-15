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Два зятя экс-лидера Казахстана Назарбаева ушли с постов руководителей национальных компаний

  /   Обновлено: 15 января 2022 14:05
Политика
Два зятя экс-лидера Казахстана Назарбаева ушли с постов руководителей национальных компаний
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нур-Султан, 15 января. Два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули посты глав государственных компаний. Об этом сообщили в фонде «Самрук-Казына».

Супруг младшей дочери Назарбаева Алии Димаш Досанов покинул пост генерального директора, председателя правления государственной компании «КазТрансОйл».

«В соответствии с решением Совета Директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления», — сказано в сообщении.

Кроме того, фонд сообщил, что с этой даты также досрочно прекратили полномочия председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрата Шарипбаева. Согласно данным местных СМИ, его называют вторым мужем старшей дочери Назарбаева Дариги.

Ранее стало известно, что старшая дочь экс-президента Казахстана не присутствовала на пленарном заседании парламента из-за болезни.

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Все новости / Политика / Два зятя экс-лидера Казахстана Назарбаева ушли с постов руководителей национальных компаний
Казахстан назарбаев зять
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