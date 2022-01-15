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Путин поручил представить идеи о допподдержке выставочно-ярмарочной деятельности в России

Общество
Путин поручил представить идеи о допподдержке выставочно-ярмарочной деятельности в России
Невские Новости  /  Зингер Аня

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи о мерах дополнительной поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в старне.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. Срок исполнения указан 1 марта 2022 года. Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу «Российского союза промышленников и предпринимателей» Александра Шохина.

«Правительству РФ подготовить совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения: по реализации мер дополнительной поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Президент России Владимир Путин выдвинул предложение о пересмотре индексации пенсионных выплат. Глава государства предложил повышать выплаты на 8,6, чтобы они превосходили текущий уровень инфляции.

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