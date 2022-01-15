Белый дом пригрозил лишить Аризону помощи в борьбе с пандемией

Финикс, 15 января. Администрация Байдена пригрозила властям Аризоны возвратом федеральных средств из-за того, что они не следуют указаниям, в частности, не поддерживают ношение масок в школах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Arizona could see clawback of coronavirus relief funds over mask rules, Treasury says https://t.co/hgiKJXJ0ja — The Wall Street Journal (@WSJ) January 14, 2022

Министерство финансов США направило письмо властям штата, в котором говорится, что они «подрывают усилия по прекращению распространения COVID-19» и поэтому не имеют права на получение федеральных пособий.

Речь идет о программе штата Education Plus-Up Grant Program, которая подразумевает финансирование школ в размере 163 млн долларов, при этом округа, которые требуют ношения масок, не имеют на это права. Еще одна инициатива называется COVID-19 Educational Recovery Benefit: она предусматривает выплату до 7 тыс. долларов, чтобы помочь родителям переехать из районов, где существуют жесткие меры по борьбе с коронавирусом.

«Соответственно, эти школьные программы в их нынешнем виде являются неправомочным использованием средств», — говорится в сообщении министерства финансов.

Губернатор Аризоны Дуг Дьюси ответил на письмо и заявил, что «когда речь идет об образовании, президент Байден хочет продолжать фокусироваться на масках. Мы собираемся сосредоточиться на математике и на том, чтобы дети наверстали упущенное за год обучения». Он добавил, что штат планирует ответить на письмо минфина.

14 января стало известно, что школьники в США устроили протесты против очного обучения во время вспышки COVID-19.