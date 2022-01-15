Египет доставил тонны медицинской и гуманитарной помощи в Танзанию

Каир, 15 января. Египет доставил в Танзанию гуманитарный груз. Об этом сообщается на официальном сайте вооруженных сил республики.

Отправка медикаментов состоялась в рамках президентской программы постоянной поддержки африканских государств в различных областях.

«Два военно-транспортных самолета, загруженных тоннами медицинской помощи, взлетели с авиабазы Восточного Каира и доставили в Международный аэропорт Джулиуса Ньерере, чтобы способствовать смягчению нагрузки на минздрав Танзании», — говорится в сообщении.

Торжественную церемонию передачи медикаментов и лекарств возглавили египетский посол Мохаммед абу Эльвафа и министр здравоохранения Танзании Абель Макуби. Последний поблагодарил правительство республики за пожертвование и поддержку ведомства.

Представитель посольства республики со своей стороны заявил, что Каир продолжит сотрудничество с Додомой ради укрепления дружественных отношений и помощи в борьбе с болезнями, с которыми сталкивается министерство.

Египет и Танзания имеют хороший опыт партнерства в различных областях, включая инвестиции. Стороны утвердили 26 строительных проектов в восточноафриканской стране, в которые вложили 1,3 миллиарда долларов. Это позволило создать более двух тысяч рабочих мест. Объем торговли между государствами за три года вырос с 8,4 до 87,3 млрд долларов.

Каир в начале января доставил медицинскую и гуманитарную помощь в Южный Судан. Мероприятие проходит в рамках указа президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по поддержке африканских стран.