Украина импортирует собственную муку из Турции

Киев, 15 января. В 2021 году Украина собрала рекордный урожай пшеницы: 30 млн тонн зерновых и свыше 20 млн тонн масличных.

Парадоксально, но при таком урожае страна не может обеспечить себя хлебом и маслом, поскольку продовольственная пшеница ушла на экспорт. В итоге хлебозаводы Украины вынуждены импортировать собственную муку из Турции, расфасовывая ее уже на своей территории, сообщает ИА «Новороссия».

Из-за этого хлеб выпекается по упрощенной рецептуре: вместо 70% продовольственной пшеницы используется 40%. Но даже такой оптимизации недостаточно для сдерживания роста цен на хлеб, подорожавший на 20%. По неутешительным прогнозам, к лету цена на него вырастет еще в два раза.

Ранее ФАН рассказывал о подорожании основных продуктов питания на Украине. К примеру, сало с начала 2021 года выросло в цене на 20%, что было названо экспертами «ударом по национальной гордости».