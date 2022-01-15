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В России изменится законодательство об инвестиционном налоговом вычете

Экономика
В России изменится законодательство об инвестиционном налоговом вычете
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 15 января. Правительство России должно до 1 апреля внести коррективы в закон о налогах и сборах. Обновление документа касается использования инвестиционного налогового вычета. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин отдал правительственное поручение по модернизации налогового законодательства РФ. Кабинет министров должен осуществить изменения документов уже к середине весны.

В соответствии с поручением, кабмин, а также Российский союз промышленников и предпринимателей должны внести новые правила в налоговые законы. Согласно предлагаемым обновлениям, региональные законы должны позволить плательщикам налогов на прибыль применять инвестиционный налоговый вычет.

Отмечается, что размер вычета должен равняться «сумме расходов на развитие образовательных организаций субъектов РФ, реализующих программы среднего профессионального образования».

Исполнить данное поручение правительство должно до 1 апреля. Ответственными за процедуру российский лидер назначил главу кабмина Михаила Мишустина, а также руководителя РСПП Александра Шохина.

Депутаты Государственной думы ранее предложили снизить налоги для ряда граждан. Например, соответствующую инициативу разрабатывают в ЛДПР, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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путин налоги мишустин шохин инвестиции рспп вычет
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