Жители Кубани, Дагестана, Ростова и Ставрополя остались без энергоснабжения из-за непогоды

Москва, 15 января. Представители Министерства энергетики России держат на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в ряде регионов страны, заявили в пресс-службе министерства.

Сильный ветер, дождь и мокрый снег, прошедшие в Краснодарском крае и Республике Адыгея, лишили электричества порядка 60 тыс. абонентов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Республике Дагестан. Здесь без света остаются почти 55 тыс. человек, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей.

Не менее сложная ситуация с электричеством в данный момент складывается и в Ростовской области. Здесь непогода лишила света порядка 24 тыс. россиян. Также без электроснабжения остаются более 23 тыс. жителей Волгоградской области, 13 тыс. ставропольцев, 2 тысяч воронежцев калмыков.

В общей сложности непогода лишила света порядка 180 тыс. россиян. По данным Минэнерго, рабочие уже ведут работы по восстановлению энергоснабжения.

Власти Краснодарского края 13 января ввели режим повышенной готовности в 31 муниципалитете в связи с ухудшением погодных условий. В регионе объявили штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и ливней.