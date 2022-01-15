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Уникальные самодельные двигатели конструирует механик из Китая

Общество

39-летний Гу Юпэн полжизни работал на фабрике — собирал деревянную мебель. Но профессия плотника не приносила ему удовольствия, мужчина мечтал сменить род деятельности, стать изобретателем и создавать механические изделия.

В один прекрасный день Гу Юпэн все же уволился с производства и заперся у себя в гараже. Несколько недель бешеного креатива, и вот, на свет появилось первое изобретение — деревянный мотор.

«Первый свой двигатель я сконструировал из дерева в 2015 году, и он работал, представляете. Но мне этого было недостаточно, я начал учиться сварке и постепенно перешел на металлы, ведь мотор из железа более мощный», — рассказал мастер.

За шесть лет Гу Юпэн собрал уже около 100 двигателей. Последние его модели способны передвигаться по грунтовой местности и легко пересекать ухабистые дороги.

«Самая важная часть — изготовить конструкцию. Она должна быть очень прочной, ведь на высокой скорости существует серьезный риск поломки», — отметил изобретатель.

По словам механика, в его планах изготовить практичный мотор, который мог бы принести пользу фермерам. Недавно Гу Юпэн завел собственный блог, чтобы делиться с фанатами процессом своей работы и рассказывать о новых моделях двигателей. За считанные месяцы на аккаунты изобретателя в соцсетях подписались более 500 000 человек.

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