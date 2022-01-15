Светлана Лобода пьет на отдыхе шампанское стоимостью до 220 тысяч рублей за бутылку

Москва, 15 января. Певица Светлана Лобода похвасталась дорогостоящим шампанским, которое она пьет на отдыхе за ужином. Стоимость одной бутылки такого игристого напитка в России может достигать 220 тысяч рублей.

Исполнительница хита SuperStar проводит отпуск в теплых краях у моря. Судя по странице артистки в Instagram, она отправилась на отдых вместе с дочерьми и остановилась на роскошной вилле. При этом Лобода не уточнила, где именно проводит зимний отпуск, но СМИ полагают, что звезда улетела на Мальдивы.

Знаменитость делится кадрами с отдыха в соцсети и в основном демонстрирует фигуру в купальнике. Однако страница певицы помогает узнать и другие детали. Например, она опубликовала в Stories фото бутылки элитного шампанского 2007 года.

В одном из российских винных интернет-магазинов такой алкогольный напиток стоит почти 220 тысяч рублей за бутылку. Можно найти варианты дешевле, но все равно цена стремится к 200 тысячам.

Prt Scr instagram.com / @lobodaofficial

В Сети гадают, кто платит за дорогостоящее шампанское — сама Лобода или ее тайный возлюбленный. Певица может позволить себе такое игристое, поскольку получила от 15 до 20 миллионов рублей за новогодний концерт в Барвихе, передает kp.ru.

Светлана Лобода оказалась одной из самых высокооплачиваемых артисток на новогодних корпоративах. Вместе с ней в этот список попал певец Григорий Лепс.