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Светлана Лобода пьет на отдыхе шампанское стоимостью до 220 тысяч рублей за бутылку

Шоу-бизнес
Светлана Лобода пьет на отдыхе шампанское стоимостью до 220 тысяч рублей за бутылку
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 15 января. Певица Светлана Лобода похвасталась дорогостоящим шампанским, которое она пьет на отдыхе за ужином. Стоимость одной бутылки такого игристого напитка в России может достигать 220 тысяч рублей.

Исполнительница хита SuperStar проводит отпуск в теплых краях у моря. Судя по странице артистки в Instagram, она отправилась на отдых вместе с дочерьми и остановилась на роскошной вилле. При этом Лобода не уточнила, где именно проводит зимний отпуск, но СМИ полагают, что звезда улетела на Мальдивы.

Знаменитость делится кадрами с отдыха в соцсети и в основном демонстрирует фигуру в купальнике. Однако страница певицы помогает узнать и другие детали. Например, она опубликовала в Stories фото бутылки элитного шампанского 2007 года.

В одном из российских винных интернет-магазинов такой алкогольный напиток стоит почти 220 тысяч рублей за бутылку. Можно найти варианты дешевле, но все равно цена стремится к 200 тысячам.

Светлана Лобода пьет на отдыхе шампанское стоимостью до 220 тысяч рублей за бутылку
Prt Scr instagram.com / @lobodaofficial

В Сети гадают, кто платит за дорогостоящее шампанское — сама Лобода или ее тайный возлюбленный. Певица может позволить себе такое игристое, поскольку получила от 15 до 20 миллионов рублей за новогодний концерт в Барвихе, передает kp.ru.

Светлана Лобода оказалась одной из самых высокооплачиваемых артисток на новогодних корпоративах. Вместе с ней в этот список попал певец Григорий Лепс.

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Все новости / Шоу-бизнес / Светлана Лобода пьет на отдыхе шампанское стоимостью до 220 тысяч рублей за бутылку
лобода певица знаменитости
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