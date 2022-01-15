Певицу Алену Апину выписали из больницы после операции

Москва, 15 января. Бывшая солистка поп-группы «Комбинация» Алена Апина сообщила поклонникам в Instagram, что вернулась домой из больницы. Она поблагодарила их за поддержку и теплые слова.

Апина записала видеообращение, заверив подписчиков, что сейчас ее здоровью ничто не угрожает. При этом артистка не стала называть причину обращения к врачам.

«Мальчишки и девчонки, моя любимая инстабанда и люди, просто случайно узнавшие о том, что я была в больнице! Я дома, у меня все хорошо. Огромное спасибо за все ваши пожелания, волнения», — добавила исполнительница.

Prt Scr instagram.com / @neapina

Информация о госпитализации Апиной появилась 13 января. Тогда звезда заявила, что дело не в коронавирусе, а в «старых болячках». Позднее бывший супруг исполнительницы Александр Иратов сообщил о плановой операции Апиной, которая прошла хорошо.

Ранее певица Марина Хлебникова вернулась домой из ожогового отделения больницы им. Склифосовского. Она проходила лечение после пожара в своей квартире.