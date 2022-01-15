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Студенты из Сургута презентовали профилактический ролик о мошенничестве
Общество
Студенты из Сургута презентовали профилактический ролик о мошенничестве
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Сургут, 15 января. Студенты Сургутского института управления, экономики и права создали ролик, который напоминает гражданам, как не попасться на удочку мошенников.

Сотрудники ОМВД России по Сургутскому району постоянно встречаются с учащимися школ и вузов, рассказывая о том, какие преступления, в том числе совершаемые дистанционно, можно предотвратить. Последняя встреча прошла со студентами первого курса факультета правоохранительной деятельности АНПОО «Сургутского института управления, экономики и права».

Узнав от полицейских о распространенных видах мошенничества и о признаках, по которым можно выявить аферистов, студенты придумали профилактический ролик, передает портал Ugra-news. Они разыграли небольшие этюды по сценариям мошеннических схем — оформление кредитов, переход по неизвестным ссылкам и звонки от якобы сотрудников банков. В конце видео студенты напоминают, что никому и никогда нельзя сообщать данные банковской карты, пин-коды и пароли.

Ранее ФАН рассказывал о грамотной пенсионерке из Твери. 75-летняя женщина не поверила телефонным мошенникам и сохранила свои накопления.

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мошенничество ролик сургут профилактика
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