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Политолог Погребинский допустил отказ Украины от русофобии после переговоров России и США

Политика
Политолог Погребинский допустил отказ Украины от русофобии после переговоров России и США
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 15 января. Украина задумалась об отказе от оголтелой русофобии после переговоров России с НАТО и США. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский во время беседы со своим коллегой Александром Сосновским.

По словам эксперта, Киев был поражен не результатами переговоров, а самим фактом их проведения. Теперь украинские власти задумались об отказе от «продажи русофобских интересов», поскольку за это могут перестать платить.

«Тем самым Россия своей жесткой и даже главенствующей позицией на переговорах с США нанесла мощный удар по русофобии Киева. И неожиданный для всех к тому же. В Киеве не ожидали именно таких, с Россией во главе переговоров. А РФ явно не ожидала такого эффекта на Украине», — отметил политолог.

Михаил Погребинский ранее заявил, что истеричные заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки могут указывать на наличие реальных договоренностей между Россией и США.

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украина Киев сша погребинский
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