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Авиамедицинская бригада Владимирской области спасла в 2021 году 94 пациента
Общество
Авиамедицинская бригада Владимирской области спасла в 2021 году 94 пациента
pnzreg.ru  /  Правительство Пензенской области


Владимир, 15 января. Санитарная авиация Владимирской области развивается за счет реализации национального проекта «Здравоохранение», в 2021 году специализированной службой совершено 130 вылетов.

Больные с инсультами, инфарктами и тяжелыми травмами были доставлены вертолетом в клиники Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. Всего эвакуировано 94 пациента, пятеро из которых — дети, сообщают «Владимирские ведомости».

Вылеты осуществлялись при поддержке АО «Русские вертолетные системы». В составе каждой авиамедицинской бригады — врач — анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Вертолет имеет все оборудование, необходимое для экстренной медицинской помощи. Первый вылет в 2022 году состоялся 11 января в Юрьев-Подольский. Сейчас вылеты обеспечивает АР «Национальна служба санитарной авиации».

Ранее ФАН рассказывал о работе санитарных вертолетов в Нижегородской области. В 2021 году они совершили 258 вылетов.

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санавиация
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