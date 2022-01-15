Авиамедицинская бригада Владимирской области спасла в 2021 году 94 пациента



Владимир, 15 января. Санитарная авиация Владимирской области развивается за счет реализации национального проекта «Здравоохранение», в 2021 году специализированной службой совершено 130 вылетов.

Больные с инсультами, инфарктами и тяжелыми травмами были доставлены вертолетом в клиники Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. Всего эвакуировано 94 пациента, пятеро из которых — дети, сообщают «Владимирские ведомости».

Вылеты осуществлялись при поддержке АО «Русские вертолетные системы». В составе каждой авиамедицинской бригады — врач — анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Вертолет имеет все оборудование, необходимое для экстренной медицинской помощи. Первый вылет в 2022 году состоялся 11 января в Юрьев-Подольский. Сейчас вылеты обеспечивает АР «Национальна служба санитарной авиации».

Ранее ФАН рассказывал о работе санитарных вертолетов в Нижегородской области. В 2021 году они совершили 258 вылетов.