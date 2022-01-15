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Американист Васильев: события в Казахстане разрушили планы США перед переговорами с РФ
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Американист Васильев: события в Казахстане разрушили планы США перед переговорами с РФ

Политика
Американист Васильев: события в Казахстане разрушили планы США перед переговорами с РФ
Global Look Press  /  ORDA.KZ/XinHua

Москва, 15 января. События в Казахстане заставили Соединенные Штаты изменить сценарий перед переговорами с Россией, заявил американист Владимир Васильев.

По словам эксперта, администрация президента США Джо Байдена оформила свою повестку перед переговорами с РФ еще в конце 2021 года. Во время последнего разговора американского лидера и его российского коллеги Владимира Путина стало понятно, что двусторонняя встреча станет точкой отсчета в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Потом произошли события в Казахстане. Вкупе с большой внутренней неразберихой, которая есть сегодня в США, они и изменили первоначальный сценарий. Из-за этого уже не было возможности сверстать новый план переговоров, более детальный. Американцы прибегли к стандартному дипломатическому ходу — отступлению от договоренности, достигнутой в конце года», — отметил Васильев в интервью «ПолитЭксперту».

Американист подчеркнул, что Соединенные Штаты были вынуждены спрятаться за спинами своих союзников. Во время встречи от американцев звучали «дежурные фразы». Плюс ко всему Вашингтон пытался оправдать свою нерешительность сложностью согласования единой позиции с партнерами по НАТО, заключил эксперт.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что Белый дом и НАТО выразили готовность провести новую встречу с Россией.

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Казахстан сша нато байден
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