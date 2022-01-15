Актриса Анастасия Макеева потеряла голос во время выступления в театре

Москва, 15 января. Все новогодние праздники Анастасия Макеева упорно трудилась. Актриса настолько устала, что лишилась голоса прямо на сцене Театра Моссовета.

Макеева была задействована в спектаклях в Петербурге и Москве. Во время одного из выступлений со звездой произошел неприятный инцидент. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, на котором с трудом исполняет свою партию.

«Это было непросто, я внезапно потеряла голос. Но это было предсказуемо ввиду моего непростого учения. Благодарю Романа Малькова за поддержку и Бога за помощь и покровительство», — написала Макеева.

Prt Scr instagram.com / @makeevan

Видео почти за сутки посмотрели почти 60 тысяч раз, под ним появилось множество комментариев. Пользователи попросили Макееву не перерабатывать и давать себе время на отдых.

«Как это красиво! Конечно, всякое может случиться, главное — не падать духом»; «Все равно получилось очень хорошо. Но старайтесь хоть немного отдыхать»; «Ваш профессионализм не сломать», — отреагировали фолловеры.

Ранее Макеева подвела итоги 2021 года, заметив, что он был непростым. Актриса приобрела новых друзей, начала множество новых проектов, отказавшись от уже неактуальных. Она выразила надежду, что 2022-й ее не разочарует.