Нардеп Бурмич указал на важный успех России в переговорах с Западом

Москва, 15 января. Первый этап переговоров России и Запада завершился, однако ни к каким реальным договоренностям сторонам прийти пока так и не удалось.

Тем не менее народный депутат Украины, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич уверен, что прошедшие встречи можно считать значительным шагом вперед, в первую очередь для России. Политик напомнил, что еще 10-20 лет назад Запад не воспринимал РФ всерьез, а порой и просто игнорировал, считая, что она утратила свою мощь после распада СССР. Однако согласие США и НАТО на переговоры явно свидетельствует о том, что теперь они вынуждены считаться с Россией.

«На Западе думали, что победили, а они не победили. В России взяли и сделали перевооружение, одержали многие победы, включая недавнюю в Казахстане, и так далее. И на Западе увидели силу России. И по инициативе, прежде всего, Байдена в Женеве летом встречались. А все, что происходит сейчас — это продолжение», — заявил Бурмич в эфире канала UkrLive.

Представитель партии ОПЗЖ отмечает, что Москва практически поставила вопрос ребром о своей национальной безопасности и, по сути, даже не требует от Запада ответа, а всего лишь ставит его перед фактом. При этом в ответ США и ЕС не торопятся, как обычно, вводить санкции, а готовы вести диалог, так как понимают, что это в их же интересах.

«Обнажились карты. Россия сказала: "Ребята, я вижу, что есть угроза моей национальной безопасности. И вот мои требования в письменном виде. И теперь отвечайте или не отвечайте — как хотите, но я имею право это заявить". Раньше никто бы даже не подумал, что Россия может что-то такое заявить, а теперь сели за стол переговоров. И разговаривают, и слушают», — отметил политик.

Global Look Press / NATO

Как подчеркивает нардеп, все разговоры о том, что Россия и Запад не достигли каких-то договоренностей, на данный момент просто бессмысленны, ведь это был только первый этап, в ходе которого стороны лишь обозначили свои позиции.

«То, что сегодня не достигли никаких результатов — так и не могли достигнуть, потому что это была первая встреча для того, чтобы показать, кто на что претендует, и кто в чем видит безопасность и небезопасность для себя. Поэтому надо ждать дальше: будет вторая и третья встреча. Тем более, это все было на уровне рабочих групп. Поэтому то, что они встречаются — это очень хорошо. Я считаю, это уже победа для мира», — уверен депутат Верховной рады.

Политик также считает, что проигравшей в этой ситуации опять оказалась Украина, ведь она до сих пор не решается отстаивать свой суверенитет, и всего лишь ждет, что решат за нее мировые державы.

«Что плохо для Украины? Да то, что Украина в этом не участвует. Украиной торгуются, размениваются — вот что плохо для нас. Сегодня пора уже говорить, чего мы хотим: мира или войны. Хотим дальше поднимать ставки и риски для собственного народа и собственной страны или, наоборот, мы хотим их понижать?», — подчеркнул депутат ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Политолог, депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов ранее высказался о результатах обсуждения ключевых вопросов по безопасности между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, РФ действительно во многом может быть довольна полученными итогами.