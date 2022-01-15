Бамако, 15 января. Массовые антифранцузские митинги в Мали — лишь первая фаза в великом противостоянии населения республики иностранному вмешательству. Второй этап состоится 22 января, сообщил один из ведущих идеологов панафриканизма, политик Кеми Себа.

«Сегодня жители задали тон, продемонстрировав беспрецедентную поддержку властям переходного периода, бросив вызов Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), коллективному Западу и, в частности, Парижу. Но это только начало, можно сказать первая фаза. Мы увидимся с вами на втором этапе в субботу, 22 января. Призываю всех прийти к посольствам Мали, расположенным в столицах государств — членов ЭКОВАС, чтобы поддержать правительство и осудить ограничительные меры, введенные незаконно. Где бы вы ни находились, вы должны сказать нет агрессии против суверенитета Мали и всего континента», — написал Себа в аккаунте Instagram.

Ранее десятки тысяч жителей республики вышли на массовые антифранцузские митинги, самый масштабный из которых состоялся в Бамако. Как сообщили журналисты издания IGFM и стрингер Федерального агентства новостей, поводом для народного гнева послужили ограничительные меры, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки с подачи бывшей метрополии, пытающейся вернуть утраченные в регионе позиции.

Елисейский дворец и подконтрольная ему организация ЭКОВАС организовали санкционное давление в ответ на просьбу властей Мали продлить переходный период на пять лет. Однако истинной причиной ограничительных мер являются сообщения в социальных сетях о прибытии группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей /

Новость вызвала у бывших колонизаторов настоящую панику, так как последние боятся успехов отечественных специалистов на фоне провала французской военной операции «Бархан», а также безрезультатной деятельности миссии ООН в Мали (МИНУСМА). В итоге на улицы страны вышли десятки тысяч людей с портретами главы переходного периода Ассими Гоита, российского лидера Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. В то же время президента Эммануэля Макрона изображали в карикатурном стиле и даже сожгли его манекен, завернутый во флаг бывшей метрополии.

Малийцы давно пытаются выстроить независимое государство, поддерживая власти в стремлении сблизиться с Москвой и отказаться от взаимодействия с Парижем, который долгое время занимался только разграблением природных богатств страны и поддержанием террористической угрозы. В связи с этим в регионе наметился беспрецедентный рост антифранцузских настроений.